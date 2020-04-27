К 9 мая Михайловку Волгоградской области украсили символы Победы





Украсить улицы городов и сел Волгоградской области к 75-й годовщине Великой Победы и по традиции создать праздничное настроение для жителей сейчас стараются все местные власти. Несмотря на сложности, возникшие в связи с особенной ситуацией из-за распространения коронавируса, в Михайловке планируют высадить аллею из 75 кустов роз - они должны расцвести в парке Победы.





Кроме того, в Михайловке уже установили тематические инсталляции на улицах Обороны и Коммуны. Как стало известно ИА «Высота 102», украшения появились благодаря поддержке депутата Волгоградской областной думы Олега Савченко. Он активно поддержал намерение администрации создать в городе торжественную атмосферу, несмотря на то, что массовые мероприятия пока невозможны. Предприниматели, переживающие сейчас непростые времена, выразили готовность также помочь в украшении Михайловки не только тематическими баннерами, но и светодиодными флагами - их будет ровно 75. «Мы встретим праздник Победы как обычно - со всей душой, открытым сердцем и со слезами на глазах. Это день у нас ничто и никто не отнимет», - говорят местные жители.







