В Волгоградской области может пойти снег

Общество 24.04.2020 11:24
0
24.04.2020 11:24
В Волгоградской области прогнозируют осадки в виде дождя и дождя со снегом. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, осадки ожидаются в некоторых районах региона. При этом скорость ветра в Волгоградской области будет достигать 13-18 метров в секунду. Также прогнозируется сохранение ночных заморозков на отдельных территориях.
Реклама
В Волгограде эксперты признали безвредным соседство суда и памятника архитектуры24.04.2020 15:55
Общество 24.04.2020 15:55
В Волгограде движение скоростного трамвая остановят из-за дезинфекции24.04.2020 14:36
Общество 24.04.2020 14:36
В Роспотребнадзоре Волгоградской области одобряют продление режима самоизоляции24.04.2020 13:23
Общество 24.04.2020 13:23
Пятеро умерли: в Волгоградской области еще два летальных исхода от коронавируса24.04.2020 12:40
Общество 24.04.2020 12:40
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях24.04.2020 11:39
Общество 24.04.2020 11:39
Самоизоляция обязательна: волгоградцев с простудой обяжут сидеть дома23.04.2020 22:58
Общество 23.04.2020 22:58
Главврач больницы в Волгоградской области остался без работы из-за коронавируса23.04.2020 17:40
Общество 23.04.2020 17:40
Чиновникам Волгоградской области дали несколько дней для внедрения цифровых пропусков23.04.2020 17:28
Общество 23.04.2020 17:28
Коронавирус не пощадил грудничка из Волгограда23.04.2020 16:49
Общество 23.04.2020 16:49
Рука помощи УК: волгоградские коммунальщики поиздержались на дезинфекции подъездов23.04.2020 13:35
Общество 23.04.2020 13:35
Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусков23.04.2020 13:06
Общество 23.04.2020 13:06
В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночам23.04.2020 10:35
Общество 23.04.2020 10:35
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области23.04.2020 09:34
Общество 23.04.2020 09:34
В Волгоградской области осталось всего несколько районов, где нет коронавируса23.04.2020 07:59
Общество 23.04.2020 07:59
В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемии22.04.2020 19:17
Общество 22.04.2020 19:17
Реклама