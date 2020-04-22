В Волгоградской области самая высокая убыль населения в ЮФО

Общество 22.04.2020 15:13
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22.04.2020 15:13
В Волгоградской области самый высокий показатель убыли населения среди регионов Южного федерального округа. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные опубликовал Росстат. В Волгоградской области в 2019 году родилось 20974 человека, умерли – 32763 человека. На тысячу человек в области приходится 8,4 родившихся, а умерших на это же количество– 13,1. Уровень естественной убыли в регионе составил 4,7. Это – самый печальный показатель среди всех регионов ЮФО. Например, в Астраханской области он составил всего 0,4, в Ростовской области – 4,3. Калмыкия оказалась единственным субъектом среди регионов Южного федерального округа, где зафиксирован естественный прирост населения + 0,9.
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