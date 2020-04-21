Общество

В новых жилых комплексах Волгограда власти покупают 20 квартир для сирот

Общество 21.04.2020 13:43
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21.04.2020 13:43


20 однокомнатных квартир  приобретают в 5 новостройках Волгограда для детей-сирот.  Как сообщает ИВ «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена закупки составляет  32 млн 760 тысяч рублей. Максимальная цена одной квартиры площадью от 28 до 36 квадратных метров равна 1 млн 638 рублей. В квартирах должна быть выполнена полная отделка, включая установку сантехники и электроплит. 
Жилье для сирот приобретается в нескольких многоэтажках, возведенных группой компаний «БИС». Это дома №№6 и 8 по улице 70-летия Победы в ЖК «Колизей», №1 по улице лейтенанта Токарева в ЖК «Санаторный», №42 по улице 35-ой Гвардейской в ЖК «Парк Арена». Также однушка закупается в доме №2 в переулке Удмуртский. 
Ежегодно в очередь на предоставление жилья в Волгоградской области становятся более 500 сирот. В 2019 году планировалось решить вопрос для 350 граждан из данной категории.

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