В Волгограде продлили отопительный сезон на неопределенный срок

Общество 20.04.2020 17:36
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20.04.2020 17:36
Сегодня администрация Волгограда продлила на неопределенный срок отопительный сезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, такое решение принято в связи с понижением температуры воздуха. Ранее власти заявляли о том, что планируют завершить отопительный сезон 20 апреля.
«Прекращение подачи теплоносителя не позволило бы сохранить в квартирах волгоградцев комфортные условия, а также могло бы привести к росту простудных заболеваний. Поэтому решено продолжить подачу тепла до тех пор, пока в Волгоград не придет устойчивая теплая погода», - пояснил глава Волгограда Виталий Лихачев.
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