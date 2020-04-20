Общество

Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткой

Общество 20.04.2020 09:20
0
20.04.2020 09:20


Помещения ГБУК «Волгоградская филармония» основательно почистят вирулицидными средствами, способными инактивировать вирусы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок,  начальная цена прямой закупки, которая заключается с единственным поставщиком, составляет 871 тысячу 616 рублей.
За эти деньги исполнителю работ предстоит основательно почистить всё. В техническом задании указана глубокая чистка мраморных поверхностей, напольного покрытия в фойе, гардеробе, туалетных комнатах с использованием средств вирулицидного действия. Предусмотрена химчистка покрытия из ковролина в зрительном зале, тканевых поверхностей кресел, мытье и обработка дезинфицирующими средствами туалетных комнат, унитазов, умывальников, стен, дверей, дверных ручек, перил в гардеробе, витражных окон, протирка с применением лесов высотой не менее 10 метров и многое другое.
Тотальной чистке и дезинфекции подвергнутся все помещения и покрытия в филармонии. 
Отметим, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса массовые, спортивные и культурные мероприятия на территории Волгоградской области отменены до 30 апреля. По состоянию на 19 апреля в регионе коронавирусом заболели 93 человека, из них 1 умер и 23 выздоровели.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
20.04.2020 11:54
Общество 20.04.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 10:54
Общество 20.04.2020 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 09:51
Общество 20.04.2020 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.04.2020 08:41
Общество 20.04.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 20:15
Общество 19.04.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 16:36
Общество 19.04.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 15:10
Общество 19.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 13:31
Общество 19.04.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:37
Общество 19.04.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:28
Общество 19.04.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 09:57
Общество 19.04.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 22:26
Общество 18.04.2020 22:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 20:22
Общество 18.04.2020 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 18:39
Общество 18.04.2020 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 15:34
Общество 18.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:06
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:54
Уже 111 случаев: в Волгоградской области - рекордный прирост больных COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятийСмотреть фотографии
11:27
Волгоградец стрелял по окнам из пистолетаСмотреть фотографии
10:54
В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцемСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторийСмотреть фотографии
10:00
Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людямСмотреть фотографии
09:20
Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткойСмотреть фотографии
08:41
В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачамиСмотреть фотографии
20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуацииСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районеСмотреть фотографии
15:10
В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде военные продезинфицируют несколько заводовСмотреть фотографии
13:31
В больницах Волгоградской области – почти 400 человек с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный столСмотреть фотографии
11:37
Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский пожелал верующим радости Пасхального утраСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области шесть девушек пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде цены на лук бьют рекордыСмотреть фотографии
22:26
Волгоградские храмы закрыли от прихожан на ПасхуСмотреть фотографии
20:38
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красотыСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителейСмотреть фотографии
18:57
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 