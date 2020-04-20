Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткой

Общество 20.04.2020 09:20
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20.04.2020 09:20
Помещения ГБУК «Волгоградская филармония» основательно почистят вирулицидными средствами, способными инактивировать вирусы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена прямой закупки, которая заключается с единственным поставщиком, составляет 871 тысячу 616 рублей.
За эти деньги исполнителю работ предстоит основательно почистить всё. В техническом задании указана глубокая чистка мраморных поверхностей, напольного покрытия в фойе, гардеробе, туалетных комнатах с использованием средств вирулицидного действия. Предусмотрена химчистка покрытия из ковролина в зрительном зале, тканевых поверхностей кресел, мытье и обработка дезинфицирующими средствами туалетных комнат, унитазов, умывальников, стен, дверей, дверных ручек, перил в гардеробе, витражных окон, протирка с применением лесов высотой не менее 10 метров и многое другое.
Тотальной чистке и дезинфекции подвергнутся все помещения и покрытия в филармонии.
Отметим, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса массовые, спортивные и культурные мероприятия на территории Волгоградской области отменены до 30 апреля. По состоянию на 19 апреля в регионе коронавирусом заболели 93 человека, из них 1 умер и 23 выздоровели.
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