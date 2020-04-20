Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткой





Помещения ГБУК «Волгоградская филармония» основательно почистят вирулицидными средствами, способными инактивировать вирусы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена прямой закупки, которая заключается с единственным поставщиком, составляет 871 тысячу 616 рублей.

За эти деньги исполнителю работ предстоит основательно почистить всё. В техническом задании указана глубокая чистка мраморных поверхностей, напольного покрытия в фойе, гардеробе, туалетных комнатах с использованием средств вирулицидного действия. Предусмотрена химчистка покрытия из ковролина в зрительном зале, тканевых поверхностей кресел, мытье и обработка дезинфицирующими средствами туалетных комнат, унитазов, умывальников, стен, дверей, дверных ручек, перил в гардеробе, витражных окон, протирка с применением лесов высотой не менее 10 метров и многое другое.

Тотальной чистке и дезинфекции подвергнутся все помещения и покрытия в филармонии.

Отметим, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса массовые, спортивные и культурные мероприятия на территории Волгоградской области отменены до 30 апреля. По состоянию на 19 апреля в регионе коронавирусом заболели 93 человека, из них 1 умер и 23 выздоровели.



