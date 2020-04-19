«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуации

Общество 19.04.2020 16:36
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19.04.2020 16:36
Волгоградские управляющие организации одна за другой развешивают объявления с просьбами к жителям не копить долги в условиях режима самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», одно из таких объявлений замечено сегодня в лифте дома на улице Селенгинской. «Управляющая компания просит вас с пониманием отнестись к сложившейся в стране ситуации и максимально оплатить текущие коммунальные платежи и образовавшиеся задолженности, так как эти платежи государством для управляющих организаций не отменены. В настоящее время задолженность жильцов по коммунальным платежам перед УК составляет более 6,5 миллионов рублей. Для оплаты поставляемых ресурсов за март требуется еще 3 миллиона рублей. Никаких скрытых резервов для покрытия этих долгов у УК нет. Создалась реальная угроза в отказе поставки ресурсов на жилые дома», - так ООО «СитиЦентр» взывает к жителям.
У собственников квартир, видимо, тоже есть претензии к управляющей организации. В «ответном слове» кто-то потребовал от УК «сначало подчинить воду».Напомним, в начале апреля правительство России в рамках поддерживающих мер в условиях распространения коронавируса приняло решении о введении моратория на начисление пени по долгам за ЖКХ и взносам за капремонт до конца 2020 года. Запрещено отключать неплательщикам газ, свет и воду. Видимо, управляющие компании уже начали сталкиваться с дефицитом платежей и терять выгоду, к которой привыкли, ведь многие горожане из-за введенного в Волгограде режима самоизоляции сейчас остались без каких-либо доходов и не в состоянии оплачивать коммунальные услуги.
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