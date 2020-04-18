Общество 18.04.2020 13:51
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18.04.2020 13:51
Стали известны подробности о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперштабе, по пять случаев зарегистрировано в Волгограде, Палласовке, три случая – в Среднеахтубинском, по одному случаю в Волжском, Камышине, Михайловке и Старополтавском районе.
Так, 33-летний житель Волжского заболел после возвращения из Москвы. Заражение коронавирусом 56-летней и 38-летней волгоградок обнаружилось в ходе выявления контактных лиц. 34-летний мужчина из Волгограда находился в Санкт-Петербурге, заболевание выявлено после обращения за медпомощью.
53-летний волгоградец находился в Москве. По приезду в Волгоград обратился к врачам.
33-летний, 35-летний и 47-летний жители Среднеахтубинского района также находились в Москве. И уже дома почувствовали себя плохо.
Диагноз коронавируса был подтвержден у 62-летнего и 70-летнего мужчин, жителей Палласовского района после обследования контактных лиц.
42-летняя и 56-летняя женщины – тоже из Палласовки. Заболевание у них было обнаружено после обследования контактных лиц. 8-летняя девочка из Палласовки также заболела коронавирусом. Она общалась с ранее заболевшими.
50-летний мужчина из Камышина работал в Москве. После возвращения домой вынужден был обратиться за медпомощью. В ходе обследования диагноз коронавируса подтвердился.
38-летний мужчина из Михайловки также был в Москве на заработках. Заболевание обнаружили после обращения к врачам.
23-летний житель Старополтавского района выявлен при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Круг лиц, с которыми контактировали все заболевшие, определен. Эти люди находятся под медицинским наблюдением. Все взрослые были госпитализированы в волгоградские больницы №5, ребенок лечится в областной детской инфекционной больнице.
Сегодня, напомним, стало известно о 17 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в регионе было зафиксировано 79 случаев, один со смертельным исходом.
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