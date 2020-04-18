



Стали известны подробности о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперштабе, по пять случаев зарегистрировано в Волгограде, Палласовке, три случая – в Среднеахтубинском, по одному случаю в Волжском, Камышине, Михайловке и Старополтавском районе.

Так, 33-летний житель Волжского заболел после возвращения из Москвы. Заражение коронавирусом 56-летней и 38-летней волгоградок обнаружилось в ходе выявления контактных лиц. 34-летний мужчина из Волгограда находился в Санкт-Петербурге, заболевание выявлено после обращения за медпомощью.

53-летний волгоградец находился в Москве. По приезду в Волгоград обратился к врачам.

33-летний, 35-летний и 47-летний жители Среднеахтубинского района также находились в Москве. И уже дома почувствовали себя плохо.

Диагноз коронавируса был подтвержден у 62-летнего и 70-летнего мужчин, жителей Палласовского района после обследования контактных лиц.

42-летняя и 56-летняя женщины – тоже из Палласовки. Заболевание у них было обнаружено после обследования контактных лиц. 8-летняя девочка из Палласовки также заболела коронавирусом. Она общалась с ранее заболевшими.

50-летний мужчина из Камышина работал в Москве. После возвращения домой вынужден был обратиться за медпомощью. В ходе обследования диагноз коронавируса подтвердился.

38-летний мужчина из Михайловки также был в Москве на заработках. Заболевание обнаружили после обращения к врачам.

23-летний житель Старополтавского района выявлен при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Круг лиц, с которыми контактировали все заболевшие, определен. Эти люди находятся под медицинским наблюдением. Все взрослые были госпитализированы в волгоградские больницы №5, ребенок лечится в областной детской инфекционной больнице.

Сегодня, напомним, стало известно о 17 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в регионе было зафиксировано 79 случаев, один со смертельным исходом.



