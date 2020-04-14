В ДОСААФ определились с новым председателем волгоградского реготделения

Общество 14.04.2020 15:33
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14.04.2020 15:33
Сегодня реготделение ДОСААФ России Волгоградской области возглавил генерал-майор Анатолий Знова, сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации. Приказ о назначении Анатолия Знова исполняющим обязанности председателя регионального отделения подписан председателем ДОСААФ России генерал-полковником Анатолием Колмаковым.
Прежний председатель реготделения ДОСААФ Сергей Забеднов ушел из жизни 28 марта.
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