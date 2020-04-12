Циклон пришёл в Волгоградскую область: энергетики РоссетиЮг работают в режиме повышенной готовности





В связи с объявленным в Волгоградской области штормовым предупреждением к оперативно-восстановительным работам в случае необходимости готовы 97 бригад в составе 478 человек и 315 единиц техники. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг –Волгоград».

8-800-220-0-220 или на Как пояснили в компании, об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети:или на портале светлаястрана.рф.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено ГУ МЧС России по Волгоградской области из-за резкого похолодания и заморозков. Так, Волгоградский ЦГМС прогнозирует ночью и утром 13-14 апреля на территории региона заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 8 градусов мороза. Причиной резкой смены погоды называют необычный антициклон над Исландией.





Справка. Компания «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») образована 5 апреля 2018 года. Ее деятельность направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса г. Волгограда.

Компания обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллионов человек. В состав входит более 1300 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 1469 км и 1861 км кабельных линий. Численность персонала – свыше 600 человек.



