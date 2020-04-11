Сотрудники МЧС проводят в эти дни серию профилактических рейдов в преддверии начала действия в Волгоградской области особого противопожарного режима. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор. Спасатели обходят дачные массивы и другие территории, чтобы разъяснить людям правила безопасности, всем раздают памятки и напоминают о том, к каким бедам может привести разведение костров, брошенный окурок, сжигание сухой травы или отдых с приготовлением шашлыков в лесу.
Общество 11.04.2020 20:31
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11.04.2020 20:31
Сотрудники МЧС проводят в эти дни серию профилактических рейдов в преддверии начала действия в Волгоградской области особого противопожарного режима. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор. Спасатели обходят дачные массивы и другие территории, чтобы разъяснить людям правила безопасности, всем раздают памятки и напоминают о том, к каким бедам может привести разведение костров, брошенный окурок, сжигание сухой травы или отдых с приготовлением шашлыков в лесу.
Сотрудники МЧС проводят в эти дни серию профилактических рейдов в преддверии начала действия в Волгоградской области особого противопожарного режима. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор. Спасатели обходят дачные массивы и другие территории, чтобы разъяснить людям правила безопасности, всем раздают памятки и напоминают о том, к каким бедам может привести разведение костров, брошенный окурок, сжигание сухой травы или отдых с приготовлением шашлыков в лесу.
Кстати, административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима, который начинает действовать в Волгоградской области с 13 апреля, теперь увеличены. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2-х до 4-х тысяч рублей, а должностные лица – от 15-ти до 30-ти тысяч. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица может быть наложен штраф в сумме от 30 до 40 тысяч рублей, на юрлиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
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