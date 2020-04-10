В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездны

Общество 10.04.2020 11:52
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10.04.2020 11:52
Отремонтировать общедомовое имущество в многоквартирном доме №1б по улице Скосырева обязал суд управляющую компанию - ООО "УК Жилищный стандарт". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в суд в интересах жильцов многоквартирного дома подала прокуратура Дзержинского района Волгограда.
Установлено, что ООО "УК Жилищный стандарт" ненадлежащим образом исполняет обязанности по управлению многоквартирным домом. Так, в местах общего пользования отслаивается окраска стен, имеются трещины, бетонный слой напольного покрытия имеет множественные повреждения. В ненадлежащем техническом состоянии находятся и системы электроснабжения и водоотведения, на инженерных коммуникациях - обильная коррозия.
Требования прокурора были удовлетворены судом в полном объеме. Также по инициативе надзорного ведомства ООО "УК Жилищный стандарт" привлечено мировым судьей к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Штраф составил 250 тысяч рублей.
Напомним, что о коммунальных бедах жильцов этой многоэтажки ИА "Высота 102" подробно рассказывала еще в 2019 году в материале под заголовком "Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной бездне". Отметим, что раньше этот многоквартирный дом обслуживало УК "Комплекс", которая обанкротилась.
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