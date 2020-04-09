В Волгоградской области в детской поликлинике будут тестировать на коронавирус

Общество 09.04.2020 14:48
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09.04.2020 14:48
В Волгоградской области к имеющимся четырем лабораториям, которые занимаются исследованием на выявление коронавирусной инфекции, в ближайшее время прибавятся еще две, сообщает ИА «Высота 102». Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Евгений Резников. Так, исследования будут проводить в лаборатории Волгоградской медакадемии и в детской поликлинике №2 в Волжском. В настоящее время анализы на коронавирусную инфекцию берут в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области», в многопрофильной клинике №1, в консультативно-диагностической поликлинике №2, а также в сети клиник «Диалайн».
По словам Евгения Резникова, в частности, в «Диалайне» проведено уже 25 исследований. Все они были бесплатными. Управление Роспотребнадзора передает в вышеперечисленные клиники тест-системы, с которыми работают лаборанты. Исследования на коронавирус могут стать платными, но пока про это рано говорить, так как регион получает ограниченное количество тест-систем. В случае, если анализ, проведенный в одной из клиник, будет положительным, результат перенаправляется в региональный референс-центр, статус которого присвоен Волгоградскому противочумному институту, где его окончательно подтверждают или наоборот.
Евгений Резников признался, что раньше результаты тест-исследований приходилось возить в Новосибирский центр «Вектор», что было весьма накладно (доставка производилась самолетами) и требовало гораздо больше времени. Сейчас на подтверждение коронавируса уходит всего один день, максимум – два.
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