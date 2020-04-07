Общество

В Волгограде оштрафовали незаконный ломбард

Общество 07.04.2020 12:48
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07.04.2020 12:48


Коммерческая организация и ее руководитель оштрафованы в Волгограде на 220 тысяч рублей за незаконное предоставление потребительских займов населению. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуроры установили, что ООО "Благо 1" в Центральном районе осуществляло деятельность по скупке драгоценных изделий с последующей их продажей. С каждым клиентом юридическим лицом заключался договор купли-продажи с правом обратного выкупа.
Однако в договорах содержался ряд положений, указывающих на то, что фактически заключались договоры займа (оплата товара в день подписания договора, возможность последующего выкупа товара клиентом по завышенной стоимости, реализации товара после установленного срока).
При этом ООО "Благо 1" к числу субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, не относится, о чем свидетельствует отсутствие разрешения на осуществление данного вида деятельности и соответствующих сведений в государственных реестрах Банка России.
В настоящее время противоправная деятельность прекращена.

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