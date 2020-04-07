В Волгоградской области откладываются выборы нового руководителя федерации футбола

Общество 07.04.2020 11:10
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07.04.2020 11:10
Из-за угрозы распространения коронавируса в регионе на неопределенный срок откладывается выборная конференция общественной организации "Федерация футбола Волгоградской области". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в федерации футбола.
Выборная конференция по выбору нового руководителя областной федерации футбола должна была пройти в Волгограде 10 апреля.
Напомним, что претендентом на этот пост, ставший вакантным в конце февраля текущего года после отставки Рохуса Шоха, называли вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в марте кандидатуру топ-чиновника поддержали в "Совете муниципальных образований" и в общественном совете при областном комитете спорта. Эти организации тогда направили соответствующие обращения в адрес работодателя Евгения Харичкина. В письмах на имя губернатора Волгоградской области общественники указали, что принимают во внимание компетенцию и прекрасные результаты работы Евгения Харичкина во время подготовки и проведения в Волгограде матчей ЧМ -2018.
После отставки Рохуса Шоха сообщалось, что выборы нового руководителя федерации футбола, согласно уставу, должны пройти в течение 30 дней в рамках внеочередной конференции членов общественной организации, в число которых входят ветераны футбола, спортивные функционеры, представители районов Волгоградской области.
Теперь в областной федерации футбола заявляют, что решение о назначении новой даты проведения конференции будет принято после нормализации ситуации.
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