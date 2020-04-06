Общество

Волгоградским дачникам грозят штрафами за поездки на остров Сарпинский на лодках

Общество 06.04.2020 21:22
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06.04.2020 21:22


Дачники с острова Сарпинский просят власти разрешить им добираться до своих участков на личных лодках. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сотрудники водной полиции и ГИМС уже предупредили их о возможных последствиях нарушения правил передвижения по территории региона и пригрозили штрафами до 10 тысяч рублей. «У нас дача на Культбазе, теплоходы туда не ходят. Почему мы не можем туда приехать на своей лодке? Сейчас тяжелое время, у некоторых членов нашей семьи могут в ближайшее время возникнуть проблемы с работой. Дача нам нужна прежде всего для того, чтобы посадить картошку, овощи и как-то выжить. Вместо этого нас пугают штрафами», - рассказал Александр, житель Советского района. 
Между тем, напомним, на днях губернатор Волгоградской области внес изменения в постановление, определяющее порядок передвижения по территории региона. Согласно этим изменениям, жителям региона в условиях самоизоляции разрешено посещать загородные, дачные и садовые дома. Однако добираться до них можно только на автомобилях и мотоциклах. Плавсредства в этом документе не указаны. Так же, как и велосипеды, на которых дачники тоже нередко передвигаются. 
Сегодня же на брифинге для журналистов руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева подчеркнула, что исключения в правилах передвижениях не сделаны для рыбаков и любителей природы, и это необходимо в условиях складывающейся обстановки с распространением коронавируса.
Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировано уже 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией- 14 человек остаются в инфекционной больнице,1 женщина выписана. 

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