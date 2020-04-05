Игрокам и тренерам волгоградского «Ротора» снизят зарплату из-за коронавируса





Об этом сообщило интернет-издание Sport24. Зарплата будет снижена из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идет о сокращении заработной платы на 20%. Ужаться придется футболистам и тренерскому штабу, персоналу клуб продолжит оплачивать труд в полном размере. Ранее сообщалось, что на снижение зарплаты согласились футболисты «Динамо».

Между тем, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, урезание зарплат происходит в клубах, играющих в премьер-лиге. Так, игрокам «Спартака» снижают зарплату на 40%, «Рубина» - на 60%. Финансовые проблемы сотрясают и некоторые клубы, играющие в ФНЛ. В частности, под угрозой существование «Луча-Энергии» из Владивостока. Власти этого города объявили, что все деньги, которые планировалось потратить на содержание клуба, будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.



