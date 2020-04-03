Общество 03.04.2020 18:29
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03.04.2020 18:29
В администрации Волгограда дали пояснения по поводу того, можно ли передвигаться по городу на велосипеде в условиях действия ограничительных мер. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, перемещение на велосипеде допустимо, если волгоградцы являются сотрудниками организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл, и едут на работу. При этом остальных мер предосторожности следует придерживаться, в частности, не передвигаться в непосредственной близости от другого велосипедиста. То есть необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Сегодня же волгоградским дачникам разрешили ездить на свои садовые участки на автомобилях, мотоциклах и такси. В соответствующее постановление губернатора о правилах передвижения на территории региона внесены изменения.
Напомним, глава региона продлил режим самоизоляции для жителей Волгоградской области до 1 мая после выступления президента Владимира Путина, предложившего такую меру в целях не допущения распространения коронавирусной инфекции. Это связано с неблагоприятными прогнозами по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе.
На фото: такой "толпой" гонять на "великах" больше нельзя.
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