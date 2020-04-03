Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачи





Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, новым постановлением губернатора о правилах передвижения на территории региона дополнен список причин, по которым граждане могут покидать свои дома. Ранее выходить из дома можно было только в нескольких случаях: в связи с обращением за экстренной медицинской помощью, связанной с угрозой жизни и здоровью, для покупки товаров, для выноса мусора, для прогулки с домашними животными, для поездки на работу. Теперь можно на машинах, мотоциклах, в том числе такси ездить в загородные дома, дачные и садовые домики. Также постановление добавлено пунктом о разрешении деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг, не запрещенных предыдущим постановлением, и услуг доставки.

Напомним, сегодня на брифинге представители администрации Волгоградской области и регионального главка предостерегали жителей региона о последствиях нарушения режима самоизоляции, которое карается штрафами от 1 до 30 тысяч рублей. В том числе до сегодняшнего дня не разрешалось покидать свои дома и дачникам.



