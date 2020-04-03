Общество

Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области ждут суды

Общество 03.04.2020 13:43
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03.04.2020 13:43


Нарушившим режим самоизоляции жителям Волгоградской области придется отвечать за свои действия в суде. Порядок привлечения к ответственности таких граждан разъяснили на брифинге с участием представителей администрации Волгоградской области и регионального главка МВД, сообщает ИА «Высота 102».
Так, в отношении гражданина, который нарушил режим самоизоляции, сотрудники полиции будут составлять протоколы. При этом в рейдах по выявлению таких лиц могут принимать участие, помимо полицейских, казаки, сотрудники Росгвардии, однако протоколы могут составлять только сотрудники правоохранительных органов. Право на оформление протоколов имеют также сотрудники органов исполнительной власти, которые могут проверять, действительно ли не работают предприятия и организации, попавшие в список прекративших работу. 
Затем протоколы будут направляться в суды, которые и примут решение о сумме штрафа. Максимальный штраф в данном случае – 30 тысяч рублей, минимальный – 1 тысяча рублей. Наталья Лисименко не смогла ответить на вопрос, займутся ли суды рассмотрением таких дел во время действия ограничительных мер, когда гражданам будет проблематично попасть в суды, или после их окончания. Но напомнила, что порядок подачи документов в электронном виде в судах действует давно. В случае рассмотрения подобных дел гражданам придется предоставить доказательства и веские причины, на основании которых ему пришлось выйти из дома, если эти причины не оговорены в постановлении губернатора (прогулка с домашними животными, обращение за неотложной медпомощью, вынос мусора и т.д.). 
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обращаются читатели, которые рассказывают о необходимости посещать пожилых родителей, например, чтобы привезти им продукты. Теперь им придется доказывать факт нахождения престарелых родителей в опасности. Учитывая, что в настоящее время прием во все учреждения приостановлен, достать такие справки будет весьма проблематично. Впрочем, Наталья Лисименко подчеркнула, что среди мер наказания к нарушившим режим самоизоляции присутствует  такая мера как предупреждение. Видимо, на это и стоит уповать жителям региона, оказавшимся в подобной ситуации.
Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко остановилась и на таком моменте, как составление уведомлений самими гражданами о намерении покинуть свое жилище, чтобы сходить в магазин или аптеку. Это вызвало волну иронии и злых шуток со стороны жителей региона. Однако, по ее словам, губернатору Волгоградской области предлагали более жесткие варианты ограничения передвижения граждан. «Не хочу вас пугать, какие это были предложения. Но глава региона остановился на более демократичном варианте, основанным на чувстве ответственности и взаимного доверия», - подчеркнула Наталья Лисименко. И предложила соблюдать установленные правила. 

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