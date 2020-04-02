В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции





Полицейские выявили 13 нарушений режима прекращения работы объектов розничной торговли в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в Волгоградской области из-за угрозы распространения коронавируса, составлены административные проколы по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). За это предусмотрены штрафы на граждан от 100 до 300 рублей, должостных лиц - от 300 до 500 рублей.

Всего за первый день полной самоизоляции на территории региона проверены по месту жительства 2344 гражданина и проживающие с ними лица, подлежащие самоизоляции на дому после возвращения из зарубежных и иных поездок. Выявлен один факт нарушения режима самоизоляции. В отношении жительницы Красноармейского района, отсутствующей дома на момент проверки, составлен протокол по статье 19.4 КоАП РФ. Нарушительнице грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

В рейдах и проверках было задействован 541 сотрудник органов внутренних дел, 39 военнослужащих Росгвардии.

Напомним, решение о временном закрытии торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, салонов красоты и других заведений, а также введения режима полной самоизоляции принял губернатор региона. Андрей Бочаров попросил жителей региона с пониманием отнестись к таким мерам безопасности, цель которых - предотвращение распространения коронавирусной инфекции.