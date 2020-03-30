В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дронов





Площадку для дрон-рейсинга площадью 5000 квадратных метров планируют обустроить в пойме реки Царица в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в МАУ "ВЯЗ", такую концепцию благоустройства поймы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной предложили урбанисты Центры компетенций "ВЯЗ". Обсуждение того, как может выглядеть пойма реки Царица, сотрудники "ВЯЗа" провели с представителями детского технопарка "Кванториум-РЖД".

На встрече прозвучало, что местность поймы реки Царицы оптимально подходит для дрон-рейсинга - гоночных соревнований квадрокоптеров на специально оборудованных трассах. Расположение в низине позволит поднимать дроны на необходимую высоту.

Планируется, что в период проведения конкурсных полетов территория будет огорожена, а в свободные от соревнований дни ее можно будет использовать как обычную площадку для прогулок - здесь обустроят пешеходные дорожки с учетом рельефа поймы.

Отмечается, что озвученные в ходе встречи предложения будут учтены архитекторами центра при разработке концепции по обновлению поймы реки Царица.



