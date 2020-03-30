Общество

В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дронов

Общество 30.03.2020 11:49
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30.03.2020 11:49


Площадку для дрон-рейсинга площадью 5000 квадратных метров планируют обустроить в пойме реки Царица в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в МАУ "ВЯЗ", такую концепцию благоустройства поймы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной предложили урбанисты Центры компетенций "ВЯЗ". Обсуждение того, как может выглядеть пойма реки Царица, сотрудники "ВЯЗа" провели с представителями детского технопарка "Кванториум-РЖД".
На встрече прозвучало, что местность поймы реки Царицы оптимально подходит для дрон-рейсинга - гоночных соревнований квадрокоптеров на специально оборудованных трассах. Расположение в низине позволит поднимать дроны на необходимую высоту.
Планируется, что в период проведения конкурсных полетов территория будет огорожена, а в свободные от соревнований дни ее можно будет использовать как обычную площадку для прогулок -  здесь обустроят пешеходные дорожки с учетом  рельефа поймы.
Отмечается, что озвученные в ходе встречи предложения будут учтены архитекторами центра при разработке концепции  по обновлению поймы реки Царица. 

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