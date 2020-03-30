В Волгограде оставили одну «рабочую» электричку

Общество 30.03.2020 10:53
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30.03.2020 10:53
Большинство пригородных поездов в Волгоградской области с сегодняшнего дня по 3 апреля курсируют по расписанию выходного дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, данные изменения не распространяются на график городской электрички № 6306 сообщением Южная - Тракторная, которая в эти дни будет курсировать по прежнему расписанию и маршруту.
Также с 30 марта по 3 апреля из графика будут выведены пригородные поезда № 6675 и № 6676 по маршруту Волгоград-1 – Кривомузгинский – Волгоград-1, а также № 6671 и № 6672, следующие по маршруту Волгоград-1 – Ложки – Волгоград-1.
На 30 марта и 2 апреля отменяются электропоезда № 6811 и № 6813, следующие по маршрутам Волгоград-1 – Качалино и Качалино – Петров Вал, а на 31 марта и 3 апреля – пригородные поезда № 6812 Петров Вал – Качалино и № 6814 Качалино – Волгоград-1.
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