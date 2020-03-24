Общество 24.03.2020 15:41
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24.03.2020 15:41
Рост цен на продукты питания в Волгоградской области носит плановый и сезонный характер. Об этом сегодня заявил на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, вице-губернатор - председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов, сообщает ИА «Высота 102». «Без этого мы в любом случае не обойдемся. Но роста цен выше того, который регулируется антимонопольным органом, мы не констатируем», - отметил чиновник.
Ряд местных производителей продуктов, по словам Иванова, и вовсе отсрочили плановое повышение стоимости товаров «из-за понимания непростой ситуации».
Между тем, за последнюю неделю в редакцию ИА «Высота 102» участились жалобы читателей, которые обеспокоены ростом цен. К примеру, сахар в одной из торговых сетей подорожал с 25 рублей до 30, пачка муки объемом 2 кг – с 59 до 69 рублей и т.д.
Заместитель главы региона - председатель комитета промышленности и торговали области Олег Николаев добавил, что поставленная губернатором задача «обеспечения товарами населения в необходимом количестве и по доступным ценам» выполняется в полном объеме. Власти ведут, по его словам, жесткий мониторинг потребительского рынка на предмет динамики цен, спроса и остатков товаров.
Олег Николаев пояснил, почему жители региона периодически фиксируют в торговых сетях пустые полки. «Население закупало товары длительного хранения в большом количестве. При этом осуществляли не ежедневные покупки, не покупки выходного дня, а в объеме ближе к оптовым партиям. Повышение спроса было обусловлено и тем, что владельцы маленьких торговых точек закупали товары по акциям», - разъяснил вице-губернатор.
Повышенный спрос на гречку в регионе остается. Однако чиновники поспешили успокоить граждан – крупы на всех хватит. Запасы гречки на торговых складах и в магазинах Волгоградской области составляют более 1 млн килограммов, мясных и рыбных консервов – свыше 2 млн килограммов.
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