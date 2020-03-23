



Ежегодные единовременные выплаты в связи с приближающимся днем Победы получат участники Великой Отечественной войны, проживающие в Волгограде. Размер выплат составит 1 тысячу рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пункт программы празднования 75-летия Победы в городе-герое.

Ранее, напомним, региональные власти приняли решение о выделении 5 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в военных действиях. Еще по 1 тысяче рублей получат «Дети Сталинграда», узники концлагерей и другие категории льготников.

Между тем, на днях губернатор Брянской области Александр Богомаз распорядился о выплатах 75 тысяч рублей из регионального бюджета каждому ветерану Великой Отечественной войны. Эти деньги брянские ветераны получат наряду с федеральными выплатами – 75 тысяч рублей, которые предусмотрены Указом Президента РФ.



