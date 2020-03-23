Общество 23.03.2020 10:11
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23.03.2020 10:11
С сегодняшнего дня в школах и учреждениях дополнительного образования Волгограда начались каникулы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, помимо школ, лицеев и гимназий закрылись детско-юношеские центры, музыкальные и спортивные школы, а также школы искусств. Всего во время каникул отдохнет 98 тысяч школьников из всех 130 муниципальных образовательных учреждений Волгограда.
С 16 марта 2020 года в регионе по решению губернатора введен режим повышенной готовности в целях профилактики распространения коронавируса. Каникулы в образовательных учреждениях продлятся не менее недели. Решение об их окончании или продлении будет приниматься в зависимости от развития ситуации. Сведения об этом будут размещены в СМИ, также педагоги доведут информацию до родителей индивидуально. Учителя тех школ, у которых каникулы объявлены внепланово, скорректируют учебные планы таким образом, чтобы образовательная программа текущего учебного года была выполнена в полном объеме.
Во время каникул школьникам рекомендуется оставаться дома, не посещать массовые мероприятия. Юных волгоградцев также призывают как можно меньше находиться в общественных местах, торговых центрах, избегать контактов с людьми, которые выглядят нездоровыми, протирать дезинфицирующими средствами гаджеты.
Детские сады Волгограда продолжают работать в прежнем режиме. По собственному желанию родители по-прежнему могут перевести ребенка на свободное посещение. В случае, если принято решение о том, что ребенку следует на какое-то время остаться дома, достаточно написать соответствующее заявление на имя заведующего дошкольного учреждения.
Всем воспитанникам детских садов на входе в образовательные учреждения проводят измерение температуры тела. Эту же процедуру обязательно проходят воспитатели и обслуживающий персонал. Также в помещениях несколько раз в день проводится дезинфекция поверхностей специальным раствором.
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