Происшествия

На трассе Волгоград-Москва внедорожник с прицепом врезался в отбойник

Происшествия 21.03.2020 09:51
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21.03.2020 09:51


Накануне в ДТП на трассе Волгоград-Москва пострадал мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в девятом часу вечера в Иловлинском районе.  Автомобиль  «Дэу Нексия» под управлением 33-летнего водителя не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым прицепом, буксируемым автомашиной «УАЗ Патриот».  От  удара внедорожник вместе с прицепом выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлический отбойник.  В результате ДТП в больницу с тяжелой травмой головы доставлен 62-летний пассажир «УАЗа».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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