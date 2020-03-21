На трассе Волгоград-Москва внедорожник с прицепом врезался в отбойник

Происшествия 21.03.2020 09:51
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21.03.2020 09:51
Накануне в ДТП на трассе Волгоград-Москва пострадал мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в девятом часу вечера в Иловлинском районе. Автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 33-летнего водителя не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым прицепом, буксируемым автомашиной «УАЗ Патриот». От удара внедорожник вместе с прицепом выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлический отбойник. В результате ДТП в больницу с тяжелой травмой головы доставлен 62-летний пассажир «УАЗа».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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