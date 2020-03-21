На трассе Волгоград-Москва внедорожник с прицепом врезался в отбойник





Накануне в ДТП на трассе Волгоград-Москва пострадал мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в девятом часу вечера в Иловлинском районе. Автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 33-летнего водителя не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым прицепом, буксируемым автомашиной «УАЗ Патриот». От удара внедорожник вместе с прицепом выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлический отбойник. В результате ДТП в больницу с тяжелой травмой головы доставлен 62-летний пассажир «УАЗа».

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.