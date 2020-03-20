В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулем





Двадцать нетрезвых водителей задержали сотрудники полиции в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего в ходе рейда было выявлено свыше 800 различных нарушений ПДД. Из двух десятков пьяных водителей, которых поймали за рулем, двое человек ранее попадались за аналогичное правонарушение и были лишены прав.

В предстоящие выходные дни, 21 и 22 марта, массовые рейды на дорогах региона продолжатся.

С начала года в Волгоградской области зарегистрировано 439 ДТП, в результате которых 51 человек погиб и 573 получили травмы. Практически каждое десятое ДТП было совершено нетрезвым водителем - в таких автовариях погибли 8 и ранены 64 человека.



