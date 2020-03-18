



В Волгограде федеральные ведомства и суды ограничивают личный прием граждан и посетителей в связи с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», в органах власти и судах ссылаются на методические рекомендации Минтруда РФ и постановление губернатора Волгоградской области.

В частности, в арбитражном суде Волгоградской области рекомендовали воздержаться от посещения суда гражданам с признаками недомогания и повышенной температуры. А документы предлагают направлять в электронном виде. В Волгоградском областном суде также рекомендуют по возможности подавать процессуальные документы посредством электронного документооборота, а также с помощью услуг почтовой связи.

В волгоградском УФАС с сегодняшнего дня временно ограничивают личный прием граждан и рекомендуют также пользоваться электронной почтой. Кроме того, Волгоградское УФАС России вводит специальный режим посещения управления для ограничения доступа в организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций управления.



