Общество 18.03.2020 17:46
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18.03.2020 17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды ограничивают личный прием граждан и посетителей в связи с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», в органах власти и судах ссылаются на методические рекомендации Минтруда РФ и постановление губернатора Волгоградской области.
В частности, в арбитражном суде Волгоградской области рекомендовали воздержаться от посещения суда гражданам с признаками недомогания и повышенной температуры. А документы предлагают направлять в электронном виде. В Волгоградском областном суде также рекомендуют по возможности подавать процессуальные документы посредством электронного документооборота, а также с помощью услуг почтовой связи.
В волгоградском УФАС с сегодняшнего дня временно ограничивают личный прием граждан и рекомендуют также пользоваться электронной почтой. Кроме того, Волгоградское УФАС России вводит специальный режим посещения управления для ограничения доступа в организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций управления.
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