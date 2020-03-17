Общество 17.03.2020 13:21
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17.03.2020 13:21
Активист Евгений Кочегин снова пожаловался в Волгоградское УФАС на руководство клуба «Ротор», которое уже почти купило автомобиль стоимостью почти в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», в антимонопольном органе жалобу приняли к рассмотрению и назначили заседание комиссии на завтра. Евгению Кочегину придется представить в УФАС сведения об основаниях вывода о том, что требованиям, предъявляемым ГАУ ВО «Спортивный клуб «Ротор» к поставляемому автомобилю, соответствует лишь автомобиль «Тойота Камри».
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что ГАУ «Ротор» определило поставщика машины за 1 миллион 930 тысяч рублей. Им стало ООО «Стелла». Удалось это сделать спортивным функционерам лишь со второго раза. Первая их попытка приобрести люксовую машину с шикарным салоном не увенчалась успехом. В Волгоградском УФАС признали обоснованной жалобу Евгения Кочегина на нарушение руководством клуба закона о конкуренции и закона о контрактной системе закупок, так как в технической документации была указана конкретная марка желаемого автомобиля – «Тойота Камри». Закупку отменили. В ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» «исправились» и объявили новый запрос котировок, убрав из документов название «Тойота Камри». Однако Евгений Кочегин посчитал, что спортивные функционеры лишь «замаскировали» свое желание ездить на машине этой марки, а на самом деле технические характеристики вновь «подогнали» под люксовое авто.
К слову, накануне антимонопольный орган рассмотрел жалобу Евгения Кочегина на закупку 10 машин для ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» почти за 20 миллионов рублей. Ранее аукцион уже был отменен по его жалобе, однако вчера в Волгоградском УФАС признали очередную жалобу активиста необоснованной. В то же время результаты проверки антимонопольщики отправили в комитет финансов и прокуратуру для реагирования в пределах полномочий этих ведомств.
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