Волгоградский губернатор оценил цветные росписи алтаря Александро-Невского собора

Общество 14.03.2020 15:53
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14.03.2020 15:53
«У нас получается очень красивый, душевный храм. Он станет настоящим украшением города», - заключил сегодня губернатор Андрей Бочаров, осмотрев росписи в центральном алтаре Александро-Невского собора. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сегодня губернатор проинспектировал, какими темпами идет отделка храма и благоустраивается прилегающая территория.
Андрей Бочаров поднялся на верхние ярусы храма, где продолжается роспись верха апсиды центрального алтаря. Особый тепловой режим при необходимости создается тепловыми и газовыми пушками, которые обогревают отдельные сектора здания. Художники очень кропотливо прорисовывают каждую деталь.
Специалисты завершают подготовку к водружению на собор Александра Невского креста — планируется, что это произойдет уже в апреле. Сегодня в храме оштукатурены все стены, на очереди работы по черновой отделке внутренней части купола и его утеплению, установке оставшихся окон. Стартовала облицовка цоколя здания шлифованным гранитом. Иконописцы готовятся перейти ко второму регистру апсиды центрального алтаря, а затем к росписи поверхности.
Глава региона также осмотрел территорию сквера за собором Александра Невского — сегодня работы по благоустройству выполнены на 50%: уложено 2,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, залиты бетонные дорожки, основание под мини-амфитеатр, готова чаша сухого фонтана, высажены около 20 единиц хвойников, проложены необходимые сети для поливочного водопровода, устройства освещения, организации Wi-Fi. Высадка деревьев, цветников и газона продолжится в ближайшие месяцы. Полностью сквер будет готов в августе этого года. Кроме того, принято решение о благоустройстве участка перед храмом: в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году здесь выложат тротуарную плитку, смонтируют современные фонари, высадят деревья и кустарники.
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