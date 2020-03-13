Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандуса

Общество 13.03.2020 13:38
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13.03.2020 13:38
За нарушение прав инвалидов оштрафована начальник Волгоградского почтамта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов. На момент прокурорской проверки было выявлено, что здание почтамта на улице Мира,9 не обеспечено необходимым оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов. В частности, не были оборудованы пандусом ступени при входе в здание, а установленная конструкция аппарели не отвечала требованиям безопасности для инвалидов-колясочников.
Отмечается, что согласно ст.15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на организации независимо от организационно-правовых форм возложены обязанности по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
По результатам проверки на основании постановления прокуратуры Центрального района Волгограда начальник Волгоградского почтамта привлечена к административной ответственности по ст.9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры) с назначением наказания в виде штрафа. В адрес руководства почтамта внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Напомним, что в конце 2019 года председатель Волгоградской общественной организации инвалидов "Второе дыхание", член регионального отделения ОНФ Владимир Ерофеев объехал несколько районов города, чтобы убедиться, насколько доступны для него, колясочника, аптеки, магазины и другие учреждения. Тогда было выявлено немало "космических" пандусов, которыми невозможно было воспользоваться.
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