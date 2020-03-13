Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандуса





За нарушение прав инвалидов оштрафована начальник Волгоградского почтамта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов. На момент прокурорской проверки было выявлено, что здание почтамта на улице Мира,9 не обеспечено необходимым оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов. В частности, не были оборудованы пандусом ступени при входе в здание, а установленная конструкция аппарели не отвечала требованиям безопасности для инвалидов-колясочников.





Отмечается, что согласно ст.15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на организации независимо от организационно-правовых форм возложены обязанности по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

По результатам проверки на основании постановления прокуратуры Центрального района Волгограда начальник Волгоградского почтамта привлечена к административной ответственности по ст.9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры) с назначением наказания в виде штрафа. В адрес руководства почтамта внесено представление об устранении выявленных нарушений.