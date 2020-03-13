В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую среду

Общество 13.03.2020 11:01
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13.03.2020 11:01
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта среднеэтажной застройки жилого района «Дубовая роща», который предприятие строит в городе Котельниково Волгоградской области для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Ранее такие дома в Котельниково не строились. Новостройка – это четырехэтажный жилой корпус на 90 квартир, построенный в виде прямоугольника. Внутри постройки разместился изолированный внутренний двор, в котором уже установлены детская площадка, уличная мебель, высажены саженцы деревьев. Подвал жилого дома спроектирован так, чтобы каждый жилец мог иметь собственное помещение для хранения вещей – всего предусмотрено 107 хозяйственных кладовых. А в случае необходимости подвальный этаж может быть использован как убежище.
Дом обеспечен необходимыми системами жизнеобеспечения, в том числе горячим и холодным водоснабжением, наружными сетями водоотведения, наружным освещением.
Корпус 11, строительство которого завершилось в марте 2020 года, расположен в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного центра, который строится в «Дубовой роще» в рамках государственно-частного партнерства. В шаговой доступности находится новый детский сад, открытие которого состоялось в декабре прошлого года. В «Дубовой роще» в дальнейшем появятся и другие объекты инфраструктуры, необходимые для создания по-настоящему современной и качественной городской среды, - в том числе школа и еще два детских сада.
Квартиры нового дома предполагается использовать в качестве служебного жилья. Сейчас в «Дубовой роще» продолжается строительство коттеджей для сотрудников комбината. Часть индивидуальных жилых домов уже выкуплена, в ближайшее время к вводу в эксплуатацию готовятся еще 29 коттеджей и жилой корпус на 117 квартир.
В компании отмечают, что строительство жилья для сотрудников и социально-важных объектов, которые предназначены для всех жителей Котельниково, - важная составляющая проекта «Минерально-химической компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который реализует масштабную программу повышения качества жизни населения в городах присутствия своих предприятий.
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