Общество

В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группы

Общество 09.03.2020 19:16
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09.03.2020 19:16


Дзержинский районный суд Волгограда признал запрещенной для распространения в сети интернет песню "Нигер" трэш-рок группы "Коррозия металла". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, эта аудиозапись ранее Октябрьским районным судом была признана экстремистским материалом.
Предложения в интернете о продаже альбома группы с содержанием песни "Нигер" были обнаружены прокуратурой Дзержинского района в ходе надзорной проверки. Установить лицо, кто разместить экстремистскую композицию, не удалось. Прокурор просил суд признать данный материал запрещенным к распространению. Иск был удовлетворен.
Справка. "Коррозия металла" - советская, затем российская трэш-метал группа с примесью разнообразных метал-стилей. Скандально известна вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. На настоящий момент лидером группы является сооснователь и бас-гитарист Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук. За всю историю "Коррозии" через неё прошло более 40 музыкантов, и лишь Троицкий остаётся её постоянным участником с момента основания.

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