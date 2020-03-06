В селе под Волгоградом произошла вспышка бруцеллеза

Общество 06.03.2020 12:29
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06.03.2020 12:29
В селе Цаца Светлоярского района установлены ограничительные мероприятия из-за вспышки бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области.
Заболевание диагностировано у коров , содержащихся в животноводческих хозяйствах граждан.
В период действия ограничительных мероприятий выгул животных, их убой, перемещение в селе производится только с разрешения ветеринаров. Запрещается содержать больных коров со здоровыми. Не допускается провозить других животных через неблагополучную территорию и др. За всем поголовьем должны следить ветеринары, регулярно проводить исследования на бруцеллез. Больные коровы должны быть изолированы и отправлены на убой.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
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