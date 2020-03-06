



Трое подозреваемых в незаконном приобретении и сбыте фальшивых денежных купюр задержаны в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, операцию по изобличению злоумышленников провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ.

Оперативники установили, что в декабре 2019 года трое жителей Волжского и р.п.Быково, в возрасте 21,23, и 24 лет, через ресурс сети интернет приобрели поддельные банковские билеты Центрального банка РФ номиналом 5000 рублей в количестве 10 штук. Часть фальшивок, как предполагается, им удалось обналичить при оплате покупки в одном из торговых павильонов Волжского.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В рамках расследования уголовного дела оперативники при участии кинологов и при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии провели 8 обысков в жилищах фигурантов, в ходе которых было обнаружено и изъято: компьютерная техника, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Все трое подозреваемых задержаны. Мера пресечения избирается.



