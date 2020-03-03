Общество

На Набережной в Волгограде начали возводить велодорожку

Общество 03.03.2020 12:40
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03.03.2020 12:40


На нижней террасе набережной строители приступили к устройству песчаного основания для велодорожки. Общая ее протяженность с двухсторонним движением составит более 1000 метров.  Инфраструктура для велосипедистов  на этом участке набережной появится впервые, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Двухполосная трасса для велосипедистов шириной 3 метра  будет построена  вдоль всей благоустраиваемой парковой зоны -  от памятника БК-13 до центральной лестницы. Работы организованы сразу на нескольких участках. После обустройства песчаного  основания рабочие уложат слой щебня, поверх которого будет залит слой мелкозернистого асфальтобетона.
Одновременно на нижней террасе ведется строительство пешеходных дорожек. В дальнейшем вдоль прогулочной аллеи будут установлены скамейки и вазоны для цветов, высажены декоративные деревья и кустарники. Всего в новой парковой зоне появятся более 10 тысяч деревьев и кустарников, приспособленных к волгоградскому климату. Устанавливаемая современная система полива обеспечит за зелеными насаждениями и газоном надлежащий уход. Территорию также украсят несколько фонтанов различной формы, спроектированных по индивидуальным дизайн-проектам.

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