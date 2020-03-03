В детской школе искусств в Волгоградской области не было туалета и воды

Общество 03.03.2020 11:38
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03.03.2020 11:38
Алексеевский районный суд Волгоградской области обязал районных чиновников устранить нарушения санитарного законодательства в МБУДО «Алексеевская детская школа искусств». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, ведомство обратилось в суд, установив, что здание детской школы не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Администрация Алексеевского района получила по этому поводу предписание, однако нарушения санитарных норм не были устранены. Теперь чиновники обязаны будут в течение полугода найти деньги на проведение канализации и воды в школе искусств, а учреждение дополнительного образования – провести ремонт в срок, не превышающий девяти месяцев.
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