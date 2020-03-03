Судьбу конюшен "Соснового бора" в Волгограде решит суд





Сегодня арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению заявления представителей "Соснового бора", оспаривающих распоряжение администрации Дзержинского района о демонтаже расположенных на территории усадьбы объектов конного клуба, сообщает ИА "Высота 102".

В ходе предварительного заседания стороны предоставили суду необходимые документы, были заявлены ходатайства. Так, представитель "Соснового бора" попросил привлечь в качестве третьего лица управление Росреестра по Волгоградской области, так как на объекты конно-спортивного клуба в 2015 году в установленном законом порядке было зарегистрировано право собственности. Это ходатайство было удовлетворено. Разбирательство по делу назначено на апрель текущего года.

Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Оно до сих пор не исполнено, хотя Дзержинский районный суд вначале принял, а потом отменил обеспечительные меры в виде наложения запрета администрации совершать демонтаж объектов, указанных в оспариваемом распоряжении. С учетом того, что распоряжение обжалуется, обеспечительные меры все ещё остаются в силе.

ООО "Сосновый бор" требует признать решение о сносе незаконным и отменить его полностью. Напомним, что под снос отправили все объекты конного клуба на Ангарском: большую конюшню площадью 956 кв.м., малую конюшню площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Попытку реализовать свое распоряжение чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни "Соснового бора" спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. Однако в этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты "Соснового бора", что суд и сделал.

Напомним, что неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Это дело рассматривается в арбитражном суде Волгоградской области с прошлого года, но в настоящее время приостановлено из-за назначенной судом экспертизы.



