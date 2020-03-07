Еще один "сюрприз" решила преподнести жильцам управляющая компания в Краснослободске Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" читатели информагентства, ООО "СК "Ресурс", видимо, считая их многоквартирный дом №11 микрорайона Опытная станция ВИР собственным имуществом, обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением с требованием демонтажа оборудования ПАО "Ростелеком".

Напомним, ранее данная УК незаконно отключила собственникам дома интернет и связь, не предупредив ни оператора, ни надзорные и контролирующие органы. При этом собственники дома оплачивают в полном объеме общедомовое электричество, счет за которое исправно присылает управляющая организация.

Чем ей так "насолила" компания "Ростелеком" — жители и собственники дома так и не поймут. "Скорее всего, - предполагают они, - желание "удалить" оборудование данного оператора связано с желанием "напакостить" всем нам за то, что мы отстаиваем свои права относительно содержания дома. Ведь нет же подобного "интереса" к оборудованию других провайдеров в нашем доме ".

По словам граждан, им до конца неясно, чего именно хочет добиться управляющая организация в суде, поскольку ее права и интересы в данном иске отсутствуют, управляющую компанию на подобные "подвиги" они никакими правами не наделяли. Кроме того, полномочий по обращению в суд с целью причинить вред собственникам в договоре управления не закреплено.

Между тем, как утверждают жильцы дома, в результате проверки, которую провел Роскомнадзор, было установлено, что между ПАО «Ростелеком» и ООО «СК «Ресурс»» имеется договор в отношении размещения оборудования от 1 апреля 2016 года, что кажется вообще абсурдом, поскольку к управлению домами данная компания приступила в середине 2017 года. При всем при этом, зная, что собственники отдельного дома не возражают против размещения оборудования любых провайдеров и сами разрешили подключить оборудование к индивидуальному прибору учета, управляющая организация за счет этих же собственников обращается в суд, чтобы оставить их без связи и интернета.

Жильцы заявляют, что подобные действия не соответствуют договору управления, жилищному законодательству, законодательству о защите прав потребителей и антимонопольному законодательству.