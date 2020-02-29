В Волгограде за день до весны на дороги вышли поливомоечные машины





В январе благодаря комфортной температуре воздуха на дороги города досрочно выходили вакуумные подметально-уборочные машины, которые дополнили звенья уже работающей спецтехники – погрузчиков и самосвалов. В связи с технологическими особенностями машины - «пылесосы» как правило раньше использовались в теплый период года – с марта по ноябрь.

Все работы по приведению в порядок дорог после зимы проводятся в комплексе: проезжую часть и тротуары механически и вручную очищают от песка и грунта, затем вдоль тротуаров проходят поливомоечные машины, смывающие струями воды остатки реагентов.









Сегодня на улицы Волгограда вышли поливомоечные машины муниципальных предприятий. Как сообщили "Высота 102" в пресс-службе мэрии, начать влажную уборку уже в феврале позволила теплая погода. Ночью прилотковую часть асфальта поливали порядка 40 единиц техники.