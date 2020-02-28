Общество 28.02.2020 08:42
0
28.02.2020 08:42
Настоящую поисковую операцию пришлось провести коммунальщикам, чтобы уличить владельца коттеджа в бездоговорном потреблении водного ресурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессиях водоснабжения», владелец дома № 79 по ул. Якуба Колоса в Красноармейском районе ни разу не оплачивал услуги водоснабжения, накопив с июля 2015 года более 90 тыс. руб. долга. Кроме того, недобросовестный абонент попытался обмануть суд, убедив его в отсутствии подключения к централизованной сети. После раскрытия обмана неплательщику грозит возобновление судебного дела и крупные штрафы.
Судебные тяжбы между собственником дома по ул. Якуба Колоса, 79 и «Концессиями водоснабжения» длятся с 2018 года. На тот момент сумма дебиторской задолженности абонента составляла 42 тыс. руб., плюс 25 тыс. руб. пени и госпошлина. По результатам выездного заседания суд признал факт отсутствия водопользования, поскольку комиссия не обнаружила водопроводный колодец на территории собственника.
Чтобы подтвердить факт подключения дома к централизованной системе водоснабжения, инспекция сбыта «Концессий водоснабжения» провела мероприятия по поиску и раскопке водопроводного колодца. Недобросовестный абонент засыпал его песком, а сверху прикрыл газоном. В уже раскопанном колодце на глубине двух метров контролеры обнаружили 3 врезки к магистральному водоводу диаметром 500 мм, одна из которых шла к индивидуальному жилому дому по ул. Якуба Колоса, 79. Кроме того, сам колодец находится в зоне прохождения канализационного коллектора диаметром 700 мм. Засыпав его, абонент совершил грубое нарушение охранной зоны, обеспечивающей сохранность сетей.
Поскольку «Концессии водоснабжения» доказали факт наличия подключения и пользования централизованной системой водоснабжения, суд отменил свое первоначальное решение и уже 3 марта состоится новое заседание о возобновлении судебного дела по отношению к собственнику дома по ул. Якуба Колоса, 79.
Реклама
В контактном зоопарке Волгограда звери пахали без продыха28.02.2020 14:11
Общество 28.02.2020 14:11
В Волгоградской области чиновников по суду обязали обеспечить жильем выкинутого из списка сироту28.02.2020 11:46
Общество 28.02.2020 11:46
Жители аварийных домов в Волгограде стали миллионерами28.02.2020 11:29
Общество 28.02.2020 11:29
В Волгограде пропасть около жилого дома закидают песком28.02.2020 10:41
Общество 28.02.2020 10:41
Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в прошлом году снизили почти на 600 рублей28.02.2020 10:02
Общество 28.02.2020 10:02
Под Волгоградом в "Фунте Мяса" нашли почти два центнера подозрительной продукции28.02.2020 09:46
Общество 28.02.2020 09:46
Скандальной дороге в поселке под Волгоградом подкинули щебня после публикации ИА "Высота 102"28.02.2020 09:28
Общество 28.02.2020 09:28
Максим Виторган посоветовал всем приехать в Волгоград27.02.2020 21:03
Общество 27.02.2020 21:03
Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» выиграла в лотерею миллион рублей27.02.2020 16:32
Общество 27.02.2020 16:32
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области освобожден от исполнения обязанностей27.02.2020 15:22
Общество 27.02.2020 15:22
Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимости27.02.2020 14:10
Общество 27.02.2020 14:10
Прокуратура Волгоградской области защитила права больных муковисцидозом27.02.2020 10:38
Общество 27.02.2020 10:38
В плену бездорожья: жители улицы Московской в поселке Волгоградской области живут совсем не по-московски27.02.2020 09:50
Общество 27.02.2020 09:50
«Прыгнули из окна»: в Волгоградской области осталась без крова семья, воспитавшая 19 приемных детей27.02.2020 09:25
Общество 27.02.2020 09:25
В Волгограде разделят землю на 100 участков и подарят нуждающимся26.02.2020 19:01
Общество 26.02.2020 19:01
Реклама