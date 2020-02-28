Общество

В Волгограде владелец коттеджа замаскировал колодец под газоном, чтобы не платить за воду

Общество 28.02.2020 08:42
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28.02.2020 08:42


Настоящую поисковую операцию пришлось провести коммунальщикам, чтобы уличить владельца коттеджа в бездоговорном потреблении водного ресурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессиях водоснабжения», владелец дома № 79 по ул. Якуба Колоса в Красноармейском районе ни разу не оплачивал услуги водоснабжения, накопив с июля 2015 года более 90 тыс. руб. долга. Кроме того, недобросовестный абонент попытался обмануть суд, убедив его в отсутствии подключения к централизованной сети. После раскрытия обмана неплательщику грозит возобновление судебного дела и крупные штрафы.
Судебные тяжбы между собственником дома по ул. Якуба Колоса, 79 и «Концессиями водоснабжения» длятся с 2018 года. На тот момент сумма дебиторской задолженности абонента составляла 42 тыс. руб., плюс 25 тыс. руб. пени и госпошлина. По результатам выездного заседания суд признал факт отсутствия водопользования, поскольку комиссия не обнаружила водопроводный колодец на территории собственника.
Чтобы подтвердить факт подключения дома к централизованной системе водоснабжения, инспекция сбыта «Концессий водоснабжения» провела мероприятия по поиску и раскопке водопроводного колодца. Недобросовестный абонент засыпал его песком, а сверху прикрыл газоном. В уже раскопанном колодце на глубине двух метров контролеры обнаружили 3 врезки к магистральному водоводу диаметром 500 мм, одна из которых шла к индивидуальному жилому дому по ул. Якуба Колоса, 79. Кроме того, сам колодец находится в зоне прохождения канализационного коллектора диаметром 700 мм. Засыпав его, абонент совершил грубое нарушение охранной зоны, обеспечивающей сохранность сетей.
Поскольку «Концессии водоснабжения» доказали факт наличия подключения и пользования централизованной системой водоснабжения, суд отменил свое первоначальное решение и уже 3 марта состоится новое заседание о возобновлении судебного дела по отношению к собственнику дома по ул. Якуба Колоса, 79.

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