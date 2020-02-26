Саранча вышла из депрессии: в Волгоградской области вредителям объявили войну





Кубышки итальянского пруса в ходе мониторинга выявлены в 15 районах Волгоградской области на площади более 14 тысяч га. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области, заявила руководитель филиала Раиса Липчанская на зональном совещании в Средней Ахтубе.

Наибольшая концентрация кладок вредителей отмечена в Быковском, Ленинском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах. На основании численности кубышек и руководствуясь методическими указаниями по планированию химических обработок на заселенной площади и прилегающей к ней территории в текущем году планируется обработать 42 тысячи га. На эти цели в региональном бюджете на текущий год заложено 17 миллионов рублей. Основные объемы работ прогнозируются в Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском районах Заволжья. Погодные условия покажут, какое развитие будет дальше, поэтому этот объем будет корректироваться по результатам контрольного весеннего обследования.

Специалисты отмечают, что в прошлом году местная популяция итальянского пруса находилась в фазе выхода из депрессии. В летний период был зафиксирован залет окрылившихся особей итальянского пруса на территорию Среднеахтубинского района на площади около 1,5 тысячи га. В 2019 году против итальянского пруса в региона было обработано почти 8 тысяч га территории - в 5 раз меньше, чем планируется в этом году.



