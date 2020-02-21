Общество

В Волгограде новый маршрут свяжет Верхнюю Ельшанку и ЖК «Комарово»

Общество 21.02.2020 20:31
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21.02.2020 20:31


Объявлен аукцион на обслуживание нового маршрута № 22 «Верхняя Ельшанка – ЖК «Комарово» - СТ «Ельшанка» (Тулака)». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, запланированная интервальность движения маршрута, протяженностью 12 км, составит порядка 13 минут в часы пиковой нагрузки. На новом направлении будут действовать социальные проездные билеты.  «Запуск нового маршрута позволит улучшить транспортное обслуживание жителей поселков Верхняя Ельшанка, Ветеранов и Кирпичный, развивающегося микрорайона «Комарово», жилых комплексов «Новый свет» и «Ново Комарово». Схема движения нового направления также учитывает пожелания в дополнительном транспорте для пациентов клинической больницы скорой медицинской помощи №7 и учащихся  МОУ СОШ №54, а также МОУ СОШ №111. От конечной остановки, расположенной на территории поселка Верхняя Ельшанка,   схема движения проложена до улицы Казахской и далее по улице Ивановского,  до жилого комплекса «Комарово», а после остановки «Ул. Академика Комарова» общественный транспорт пройдет по улицам Качуевской и Песчанокопской до Второй продольной магистрали, повернет направо и поднимется до остановки «ВолГАУ». Далее микроавтобусы спустятся по улице Казахской и с остановками «Больница №7» и «Тулака» доедут до конечной «Ст. Ельшанка». Для удобства пассажиров конечный пункт будет расположен в непосредственной близости от вестибюля станции скоростного трамвая», - рассказали в администрации Волгограда.
Отмечается, что новый маршрут дополнит работу трех вспомогательных направлений, которые сейчас работают до отдаленных поселков и новых жилых комплексов в Советском районе:  №31К «П. Верхняя Ельшанка – Горная Поляна», №50 «7 ветров (ул. Землячки) – ул. Академика Комарова» и №46А « ТЦ «Акварель» - ул. Песчанокопской (ул. Комарова)».
 

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