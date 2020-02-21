Михаил Зимин: Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником!

Общество 21.02.2020 08:57
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21.02.2020 08:57
С наступающим Днем защитника Отечества своих коллег и всех жителей региона поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Уважаемые волгоградцы! Дорогие земляки!
Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм – Днем защитника Отечества! 23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, кто своим трудом на рабочих местах стоит на страже интересов государства и земляков.
Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример с истории своего народа и его лучших представителей. Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня я поздравляю Вас с праздником.
Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!
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