Михаил Зимин: Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником!





С наступающим Днем защитника Отечества своих коллег и всех жителей региона поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Уважаемые волгоградцы! Дорогие земляки!

Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм – Днем защитника Отечества! 23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, кто своим трудом на рабочих местах стоит на страже интересов государства и земляков.

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример с истории своего народа и его лучших представителей. Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня я поздравляю Вас с праздником.

Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!