В Волгограде автобус в тумане врезался в полуприцеп грузовика





Сегодня утром автобус маршрута №55 в Волгограде врезался в полуприцеп грузовика, который припарковался на проезжей части в неположенном месте с выключенными габаритами. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии Волгограда, ДТП произошло в условиях сильного тумана в 6:00 в Советском районе на улице Шумского.

Экипаж автобуса вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД и медиков для пассажира, который поранился во время столкновения. На время оформления ДТП автотранспортное предприятие для соблюдения интервальности движения на маршруте №55 вывело на линию дополнительный подвижной состав.

Как поясняют водители автобусов этого маршрута, владелец грузового автомобиля неоднократно бросал полуприцеп с нарушениями ПДД на проезжей части, создавая помехи для движения транспорта, а также вынуждая автомобилистов выезжать для объезда на встречную полосу.



