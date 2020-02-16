В Волгоградской области УФАС нещадно штрафует крупные компании за «мерзкую» рекламу





Значительный рост количества жалоб на незаконную рекламу отмечают в Волгоградском УФАС. За 2019 год поступило 247 заявлений, что на 75% больше, чем годом ранее. По 71 обращению факты подтвердились, что также превышает показатели 2018 года на 50%.

В числе нарушителей оказались, в том числе, международные компании.

Компания «Google LLC» распространяла рекламу электрических счетчиков с пультами управления, которые позволяют уменьшить объем потребленной энергии. Сумма выписанного штрафа за побуждение к противоправным действиям и отсутствие информации о продавце составила 150 тысяч рублей.

Также наказание понесли такие компании как «Яндекс», «Перекресток», «Глория Джинс», «Шелл-нефть», «Метро кэш энд Керри» и другие.

Грешат недобросовестные организации и мимикрией под известные бренды. В 2019 году УФАС выдало нарушителям 12 предупреждений. Так, на аффилированность «Альфа банку» безосновательно намекал финансовый брокер «Альфа кредит». Сеть магазинов ювелирных украшений «Sunlight» вводила в заблуждение клиентов иным способом – анонсируя якобы свою ликвидацию. «МТС» и «Ростелеком» публиковали на своих сайтах «липовую» информацию о тарифах.

Общая сумма штрафов, которые выписали волгоградские антимонопольщики за незаконную рекламу в 2019 году, составила свыше 2 млн рублей.



