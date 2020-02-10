Общество 10.02.2020 17:05
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10.02.2020 17:05
Подрядная организация в Александровском сквере, рядом со строящимся храмом Александра Невского в Волгограде, начала высаживать первые хвойные деревья - трехметровые сосны. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, работы стартовали, как только для этого сложились благоприятные погодные условия – стабильная минусовая температура. Отмечается, что в зимний период растения находятся в состоянии спячки, поэтому они проще переносят пересадку.
Помимо сосен на территории сквера появится первый в Волгограде рокарий: специалисты составят композиции из крупных валунов весом до трех тонн, привезенных с Ладожского озера. Ключевыми элементами в оформляемой ландшафтной зоне "Русского леса" станут крымские и черные сосны, голубые ели, которые дополнят уже существующие хвойные деревья. При наступлении теплой погоды рядом с хвойниками высадят саженцы берез, рябин и кленов. Здесь же расположится малый амфитеатр с местами для сидения – строители уже завершили бетонные работы и в ближайшее время приступят к деревянной отделке объекта.
Помимо "Русского леса" в Александровском сквере появится зона "Райского сада" с крытыми беседками-перголами, плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками. В зоне "Южного парка" специалисты установят большие парковые скамьи, в зеленой зоне высадят каштаны, катальпы, акации, липы, можжевельники. Всего в обновленном сквере появится свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.
В настоящее время в сквере продолжаются общестроительные работы по монтажу коммуникаций: электрокабеля и поливочного водопровода. Также рабочие формируют пешеходные дорожки с разным покрытием - из тротуарной плитки и настил из древесных пород деревьев.
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