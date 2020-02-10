Происшествия

Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в Волгограде

Происшествия 10.02.2020 15:16
0
10.02.2020 15:16


Самолет, следующий по маршруту Гянджа (Азербайджан) - Москва, сегодня совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажирки. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, борт авиакомпании Buta Airways приземлился в волгоградском аэропорту в 12:39. Такое решение принял командир судна. Пассажирку приняла бригада "скорой помощи". По предварительной информации, от госпитализации девушка отказалась. 
Уже без нее самолет с 104 пассажирами в 14:14 вылетел в столицу. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Происшествия
10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 09:15
Происшествия 10.02.2020 09:15
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 16:43
Происшествия 09.02.2020 16:43
Комментарии 18

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 13:28
Происшествия 09.02.2020 13:28
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 09:42
Происшествия 09.02.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 18:52
Происшествия 08.02.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 18:35
Происшествия 08.02.2020 18:35
Комментарии 7

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 10:33
Происшествия 08.02.2020 10:33
Комментарии 1

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 09:43
Происшествия 08.02.2020 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2020 16:10
Происшествия 07.02.2020 16:10
Комментарии 5

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 16:49
Происшествия 06.02.2020 16:49
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 16:19
Происшествия 06.02.2020 16:19
Комментарии 5

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 15:03
Происшествия 06.02.2020 15:03
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 14:45
Происшествия 06.02.2020 14:45
Комментарии 8

0
Далее

Лента новостей

16:10
Учредителя компании под руководством депутата гордумы Волгограда исключают из ЕГРЮЛСмотреть фотографии
15:58
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»Смотреть фотографии
15:40
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:16
Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:24
В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной гриппСмотреть фотографии
13:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февральСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензинаСмотреть фотографии
12:41
Снова «затанцует»?: строителей моста через Волгу в Волгограде обязали заменить пришедшие в негодность гасители колебанийСмотреть фотографии
12:04
За «шкуру» ответит: волгоградец-сексист стал фигурантом дела за рекламу в соцсетиСмотреть фотографии
11:45
Рассолопромыслу промышленной площадки АО «КАУСТИК» 50 летСмотреть фотографии
11:43
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Ожерелья от коронавируса появились в продаже в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области владелец магазина вместо зарплаты выдавал продавцам продуктыСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных куколСмотреть фотографии
11:15
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый годСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом собирали, но не утилизировали ртутные лампыСмотреть фотографии
09:46
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг Смотреть фотографии
09:26
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денегСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФСмотреть фотографии
09:07
Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»Смотреть фотографии
23:55
В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человекСмотреть фотографии
20:43
Нет опыта: в Волгограде подвели промежуточные итоги эксперимента по раздельному сбору мусораСмотреть фотографии
16:43
"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсовСмотреть фотографии
13:53
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродуктаСмотреть фотографии
13:34
Боролась с раком, а умерла от другого: волгоградка отсудила компенсацию за некачественное лечение материСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкогольСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде купеческий дом 19-го века из «очага транспортного узла» не заинтересовал покупателейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 