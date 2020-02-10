Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в Волгограде





Самолет, следующий по маршруту Гянджа (Азербайджан) - Москва, сегодня совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажирки. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, борт авиакомпании Buta Airways приземлился в волгоградском аэропорту в 12:39. Такое решение принял командир судна. Пассажирку приняла бригада "скорой помощи". По предварительной информации, от госпитализации девушка отказалась.

Уже без нее самолет с 104 пассажирами в 14:14 вылетел в столицу.



