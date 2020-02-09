Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродукта

Общество 09.02.2020 13:53
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09.02.2020 13:53
2,5 миллиона рублей готовы потратить власти региона на участие в международном туристском форуме «Интурмаркет», который пройдет в Москве 12-14 марта этого года. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», опубликовано на сайте госзаказов РФ. Исполнитель должен будет обеспечить проезд и проживание не менее трех членов делегации заказчика – ГАУ «Агентство развития туризма» - в столицу, а также организацию эксклюзивной выставочной экспозиции на форуме. Место Волгоградской области на выставке должно быть оборудовано светодиодной панелью, иметь ресепшен, барные стулья, стол для переговоров, рекламные стойки-буклетницы, а для посетителей выставки приготовят чай, кофе и десять коробок шоколадных конфет. Заказчику также должны подготовить мультимедийную презентацию туристического потенциала региона. Потенциальным потребителям турпродукта Волгоградской области участники делегации готовы раздать тысячу визитных карточек.
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