Общество

Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродукта

Общество 09.02.2020 13:53
0
09.02.2020 13:53


2,5 миллиона рублей готовы потратить власти региона на участие в международном туристском форуме «Интурмаркет», который пройдет в Москве 12-14 марта этого года. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», опубликовано на сайте госзаказов РФ. Исполнитель должен будет обеспечить проезд и проживание не менее трех членов делегации заказчика – ГАУ «Агентство развития туризма» - в столицу, а также организацию эксклюзивной выставочной экспозиции на форуме. Место Волгоградской области на выставке должно быть оборудовано светодиодной панелью, иметь ресепшен, барные стулья, стол для переговоров, рекламные стойки-буклетницы, а для посетителей выставки приготовят чай, кофе и десять коробок шоколадных конфет. Заказчику также должны подготовить  мультимедийную презентацию туристического потенциала региона. Потенциальным потребителям турпродукта Волгоградской области участники делегации готовы раздать тысячу визитных карточек. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
09.02.2020 13:34
Общество 09.02.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2020 10:53
Общество 09.02.2020 10:53
Комментарии 5

0
Далее
Общество
08.02.2020 10:39
Общество 08.02.2020 10:39
Комментарии 10

0
Далее
Общество
08.02.2020 10:32
Общество 08.02.2020 10:32
Комментарии 7

0
Далее
Общество
08.02.2020 09:17
Общество 08.02.2020 09:17
Комментарии 3

0
Далее
Общество
07.02.2020 16:21
Общество 07.02.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2020 13:34
Общество 07.02.2020 13:34
Комментарии 1

0
Далее
Общество
07.02.2020 11:44
Общество 07.02.2020 11:44
Комментарии 2

0
Далее
Общество
07.02.2020 09:37
Общество 07.02.2020 09:37
Комментарии 10

0
Далее
Общество
07.02.2020 08:18
Общество 07.02.2020 08:18
Комментарии 2

0
Далее
Общество
06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2020 16:22
Общество 06.02.2020 16:22
Комментарии 5

0
Далее
Общество
06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 13

0
Далее
Общество
06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Комментарии 11

0
Далее
Общество
06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11

0
Далее

Лента новостей

13:53
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродуктаСмотреть фотографии
13:34
Боролась с раком, а умерла от другого: волгоградка отсудила компенсацию за некачественное лечение материСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкогольСмотреть фотографии
10:53
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долгСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде из-за нарушителя ПДД ребенок попал в больницуСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде купеческий дом 19-го века из «очага транспортного узла» не заинтересовал покупателейСмотреть фотографии
18:52
В жутком ДТП с волгоградской фурой под Воронежем погибли и пострадали жители Украины и КалининградаСмотреть фотографии
18:35
Пенсионерка из Урюпинска Волгоградской области разоблачила лже-банкировСмотреть фотографии
17:33
«Значит, так положено»: волгоградцы высказались об изменении Конституции РФ Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы Волгограда скоро присоединится к коллегам по преступному сообществуСмотреть фотографии
14:57
Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФСмотреть фотографии
12:04
Власти Волгоградской области спонсируют поездки бизнесменов в Германию и Нидерланды Смотреть фотографии
10:32
В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высотеСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде черная иномарка сбила девушку и скрыласьСмотреть фотографии
17:57
Арестовали посетителя перинатального центра в Волгограде, избившего врача и медсеструСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Тройное столкновение: в Красноармейском районе Волгограда «Ford Focus» припечатало к столбуСмотреть фотографии
15:39
Стоки куда надо: есть первое решение суда по экологическому скандалу в Светлоярском районе Смотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от ракаСмотреть фотографии
14:59
Банк «Открытие» в 2019 году вдвое нарастил выдачи ипотекиСмотреть фотографии
14:43
Почти 40 тысяч клиентов Сбербанка начали копить на «будущий капитал» при помощи страхованияСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде решают судьбу муниципальных предприятийСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»Смотреть фотографии
12:35
Путин подписал Указ о выплатах ветеранам к 75-летию ПобедыСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде многодетную горе-мать оставили на свободе за гибель сынаСмотреть фотографии
09:37
В центре Волгограда благоустроят запущенный сквер с трагичной историей Смотреть фотографии
09:26
Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира ПутинаСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничийСмотреть фотографии
08:08
Зимний травматизм: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»Смотреть фотографии
20:33
Конкурс на содержание городских кладбищ в Волгограде заблокирован УФАССмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 